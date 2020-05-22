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В НХЛ выбрали лучшие голы сезона. Свечников только третий

09:30
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала десять лучших голов сезона. Рейтинг возглавил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, эффектно обыгравший Моргана Райлли и вратаря «Торонто». Второй — нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак, забивший в овертайме. На третьем месте лакросс-гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова «Виннипегу».

Свечников стал первым хоккеистом в истории лиги, забивавшим подобным образом. Аналогичный гол россиянин также занял восьмую позицию в рейтинге.

В 68 матчах регулярного чемпионата Свечников набрал 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9». Ранее Sportsnet назвал его самым прогрессирующим игроком сезона.

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