НХЛ — о Василевском: «Это чемпионский вратарь, несмотря на поражение «Тампы»

Обозреватель сайта НХЛ Тим Кэмпбелл поделился впечатлениями от игры вратаря «Тампы» Андрея Василевского в финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (2-4).

«Это была еще одна сильная игра в плей-офф для вратаря «Лайтнинг», который сделал 28 сейвов в шестой игре финала. Это чемпионский вратарь, даже несмотря на то что «Тампе» не хватило двух побед до победы в Кубке Стэнли третий сезон подряд», — говорится на официальном сайте НХЛ.

В минувшем плей-офф Василевский одержал 14 побед и потерпел 9 поражений, в среднем пропуская 2,52 шайбы с 92,2 процента отраженных бросков. Также на его счету 1 шатаут.