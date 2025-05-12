Хоккей
12 мая, 18:19

В НХЛ прокомментировали гол Петровика ногой «Виннипегу»

Защитник «Далласа» Алекс Петровик забил спорный победный гол в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:2).

Петровик забросил шайбу в ворота соперников в третьем периоде, гол был засчитан после длительного рассмотрения. Судьи решили, что последним коснулся шайбы вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак.

«Видеозапись была использована для определения того, соприкасалась ли шайба с клюшкой Петровика до того, как она попала в сетку. Просмотрев все доступные повторы, мы подтвердили вывод судьи на льду, что Коннор Хеллибак забросил шайбу в свои ворота», — говорится в сообщении лиги.

Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч серии пройдет 14 мая.

  • Andrew_BD

    Вам везёт Петрович!

    12.05.2025

  • Skovorodker

    Странное заявление - то что шайба соприкасалась с клюшкой Хеллибака - видно сразу, но просматривали минут 10. Очевидно он пытался ее отбить, но из-за очень короткого растояния просто не успел выставить клюшку под нужным углом. Получается можно бить ногой по шайбе и если она заденет аммуницию кипера и залеит в ворота, то это "хороший гол". Я думал, что так долго смотрели пытаясь понять - было ли движение конька в сторону ворот (просто менять положение лезвия можно, нельзя целенаправленно пинать) - и вот здесь действительно неодназначно.

    12.05.2025

