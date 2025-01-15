В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в начале апреля

В НХЛ прогнозируют, что нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге 3 апреля 2025 года в гостевой игре с «Каролиной».

У 39-летнего россиянина 873 шайбы за карьеру в НХЛ. Он отстает от исторического снайперского рекорда Гретцки на 21 шайбу.

В этом сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.