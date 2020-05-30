«В НХЛ победит команда, где больше всего шведов. Потому что у них не было карантина». Защитник ЦСКА сделал прогноз на победу в Кубке Стэнли

Бывший игрок ЦСКА Михаил Науменков, собирающийся продолжить свою карьеру в НХЛ, выразил мнение, что шведские игроки внесут весомый вклад в победу своей команды в Кубке Стэнли, так как имели возможность полноценно тренироваться у себя на родине, где нет жестких ограничений во время пандемии

— Если бы ЦСКА предложил вам достойный контракт, проявил заинтересованность, то вы бы остались?

— Трудно рассуждать в таких категориях. Может быть, и остался, но сейчас можно говорить все, что угодно. Лично я заинтересованности не увидел. Если бы принял квалификацию, то мог бы легко стать игроком для обмена в другой клуб. Через год я буду неограниченно свободным агентом и если вернусь в Россию, то уже сам буду выбирать варианты.

— Знаю, что пока в Северной Америке не до свободных агентов, но, может быть, у вас есть понимание, в каком клубе вы окажетесь? Или, может быть, скажете, какой клуб нравится лично вам?

— Пока в Америке действительно не до нас. Что касается симпатичных команд, то, как болельщику, мне нравятся клубы из Западной конференции. Но с точки зрения хоккеиста мне лучше оказаться в команде, где есть шанс попасть в состав, где подбор защитников позволит мне это сделать.

— Не исключено, что вам придется начать сезон в Европе. Как вы относитесь к такой возможности?

— Нормально. Насколько я понимаю, будет сделан выбор между турнирами в Швейцарии и Швеции. Со шведами я не играл, а с командой из центральной Европы мы каждый год встречались с ЦСКА. Очень приличные клубы, там хороший подбор хоккеистов. Умарк же туда едет, кажется?

— Да.

— Вот видите. Но и в Швеции неплохой турнир. Я вообще думаю, что в НХЛ сейчас победит команда, где больше всего шведов. У них не было никакого карантина, арены работали и все тренировались в полном объеме. (Алексей Шевченко)

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