В НХЛ ожидают, что «Вашингтон» выведет из обращения номер Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли предположил, что «Вашингтон» выведет из обращения номер нападающего Александра Овечкина — 8.

Во вторник «Детройт» сообщил, что выведет из обращения номер форварда Сергея Федорова (91), который станет третьим россиянином, чей свитер поднимут под своды арены после Сергея Зубова (56, «Даллас») и Павла Буре (10, «Ванкувер»).

«Я ожидаю, что такая же честь будет оказана и Александру Овечкину», — цитирует РИА Новости Дэйли.

В сезоне-2024/25 Овечкин превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. За 20 сезонов в лиге россиянин забросил 897 шайб.

Сезон-2025/26 — последний для Овечкина по действующему контракту с «Вашингтоном».