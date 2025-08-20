Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

20 августа 2025, 19:12

В НХЛ ожидают, что «Вашингтон» выведет из обращения номер Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли предположил, что «Вашингтон» выведет из обращения номер нападающего Александра Овечкина — 8.

Во вторник «Детройт» сообщил, что выведет из обращения номер форварда Сергея Федорова (91), который станет третьим россиянином, чей свитер поднимут под своды арены после Сергея Зубова (56, «Даллас») и Павла Буре (10, «Ванкувер»).

Сергей Федоров.«Детройт» выведет из обращения номер Федорова. Легендарный форвард давно это заслужил

«Я ожидаю, что такая же честь будет оказана и Александру Овечкину», — цитирует РИА Новости Дэйли.

В сезоне-2024/25 Овечкин превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. За 20 сезонов в лиге россиянин забросил 897 шайб.

Сезон-2025/26 — последний для Овечкина по действующему контракту с «Вашингтоном».

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В «Турпомощи» сообщили о воровстве посадочных документов у туристов в Дубае
Карседо прогнозируют судьбу хуже, чем у Станковича. Почему «Спартак» так развалился с «Динамо»
Президент США Трамп принял в Белом доме «Интер Майами» с Месси
КСИР назвал утренние удары по базам США и Израиля местью за атаку школы в Минабе
Российским паралимпийцам не выдали смартфоны Samsung на Играх в Италии
США и союзники усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Догада

    через 500 лет узнаем

    21.08.2025

  • Dorognik

    Учитывая, что команда выводит ну от силы один номер раз в лет 10 (и то далеко не у каждой столько великих игроков), даже двузначных номеров хватит на очень долго. На очень) А потом введут трехзначные...

    21.08.2025

  • ostap1979

    А когда все номера закончатся, что делать будут?

    21.08.2025

  • igogohruhru

    а почему только вашингтон? номер грецки - 99 выведен из обращения во всех командах нхл

    21.08.2025

  • Саша

    Выведут из обращения слово Овечкин. Будет играть только номер.

    20.08.2025

    • Оши — о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка»

    Вратарь «Юты» Ингрэм после программы помощи игрокам получил разрешение вернуться в состав
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 61 39 22 84
    2 Питтсбург 61 31 30 75
    3 Айлендерс 63 35 28 75
    4 Коламбус 61 32 29 72
    5 Вашингтон 63 31 32 69
    6 Филадельфия 61 28 33 67
    7 Нью-Джерси 62 31 31 64
    8 Рейнджерс 61 24 37 56
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 60 38 22 80
    2 Баффало 62 37 25 80
    3 Детройт 62 35 27 77
    4 Монреаль 60 33 27 75
    5 Бостон 61 34 27 73
    6 Оттава 61 30 31 69
    7 Торонто 63 27 36 65
    8 Флорида 62 30 32 63
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 60 41 19 91
    2 Даллас 61 38 23 85
    3 Миннесота 62 36 26 82
    4 Юта 62 33 29 70
    5 Нэшвилл 62 28 34 64
    6 Виннипег 61 25 36 60
    7 Чикаго 61 23 38 56
    8 Сент-Луис 61 23 38 55
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 62 29 33 72
    2 Анахайм 61 34 27 71
    3 Эдмонтон 62 30 32 68
    4 Сиэтл 61 29 32 67
    5 Сан-Хосе 59 30 29 64
    6 Лос-Анджелес 61 25 36 64
    7 Калгари 61 24 37 55
    8 Ванкувер 61 18 43 43
    Результаты / календарь
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    6.03 03:00 Филадельфия – Юта 0 : 3
    6.03 03:00 Рейнджерс – Торонто 6 : 2
    6.03 03:00 Коламбус – Флорида 4 : 2
    6.03 03:00 Питтсбург – Баффало 1 : 5
    6.03 04:00 Нэшвилл – Бостон 6 : 3
    6.03 04:00 Виннипег – Тампа-Бэй 4 : 1
    6.03 05:00 Калгари – Оттава 1 : 4
    6.03 05:30 Лос-Анджелес – Айлендерс 5 : 3
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости