В НХЛ ответили на вопрос об организации матча легенд против команды КХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении матча легенд против команды КХЛ.

«Насколько мне известно, обсуждений не было», — сказал Дэйли «СЭ».

Ранее Вячеслав Фетисов заявил «СЭ», что идет общение по организации матча легенд.

18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.