29 июня, 15:20

В НХЛ ответили на вопрос об организации матча легенд против команды КХЛ

Артем Бухаев
Корреспондент

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении матча легенд против команды КХЛ.

«Насколько мне известно, обсуждений не было», — сказал Дэйли «СЭ».

Ранее Вячеслав Фетисов заявил «СЭ», что идет общение по организации матча легенд.

18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

КХЛ
НХЛ
Билл Дэйли
  • Юрий Горбунов

    Если отставить гнилой скепсис в сторону, было бы очень неплохо. Всё таки барахтанье уже не один год в закрытом водоёме начинает надоедать.

    30.06.2025

  • Dreamlike

    Фетисов бздун

    29.06.2025

  • Андрей Андрей

    самому себе,тихо.

    29.06.2025

  • оппонент

    Да ясно было изначально, что трепатня это про матчи легенд и прочее... Но брякнуть безответственно, это в стиле наших чинуш. Хотя для них теперь Трампу в рот глядеть самое оно.

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    М-да... Кому верить?))

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    С кем же общается Фетисов?

    29.06.2025

    Шестеркин считает, что у Бобровского сейчас мало конкурентов в НХЛ
