В НХЛ ответили на вопрос, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в марте

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, может ли российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге уже в марте.

«Это кажется возможным. Может быть, даже вероятным», — приводит слова Дэйли «Чемпионат».

24 февраля Дэйли после хет-трика Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3) заявлял, что его больше ничто из того, что делает форвард, не удивляет.

На данный момент Овечкин забил 882 гола в 1467 играх регулярного чемпионата НХЛ, снайперский рекорд Гретцки — 894 в 1487 матчах. Согласно прогнозу НХЛ, 39-летний россиянин может побить рекорд 16 апреля в матче с «Айлендерс».