В НХЛ отреагировали на 920-й гол Овечкина

Пресс-служба НХЛ опубликовала пост в социальной сети, посвященной голу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Монреаля».

«Алекс Овечкин. У него 920-й гол в его легендарной карьере!» — говорится в сообщении.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 62 матчах набрал 49 (23+26) очков.

В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ у российского форварда 1672 (920+752) очка в 1553 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 03:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Вашингтон

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