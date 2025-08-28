Дэйли заявил, что все сборные согласились с неучастием россиян в Турнире четырех наций

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о существовании требований со стороны Швеции и Финляндии по поводу допуска россиян на Турнир четырех наций-2025.

В четверг, 28 августа, инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что сборную России не пригласили на Турнир четырех наций из-за ультиматума шведов и финнов, которые заявили НХЛ и Ассоциации игроков лиги (NHLPA), что не будут участвовать в турнире в случае допуска россиян.

«Никакого ультиматума не было. Все участники были согласны с тем, что сборной России не следовало принимать участие в Турнире четырех наций», — приводит РИА Новости слова Дэйли.

Он также отметил, что дальнейшие решения о допуске российской сборной будут приниматься на основе оценки НХЛ и NHLPA соответствующих мировых событий на тот момент.

Турнир четырех наций проходил под эгидой НХЛ с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. На нем сыграли США, Финляндия, Швеция и Канада, одержавшая победу.

Российские команды отстранены от участия в турнирах ИИХФ с февраля 2022 года.