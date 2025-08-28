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28 августа 2025, 16:23

Дэйли заявил, что все сборные согласились с неучастием россиян в Турнире четырех наций

Алина Савинова
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Фото Global Look Press

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о существовании требований со стороны Швеции и Финляндии по поводу допуска россиян на Турнир четырех наций-2025.

В четверг, 28 августа, инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что сборную России не пригласили на Турнир четырех наций из-за ультиматума шведов и финнов, которые заявили НХЛ и Ассоциации игроков лиги (NHLPA), что не будут участвовать в турнире в случае допуска россиян.

«Никакого ультиматума не было. Все участники были согласны с тем, что сборной России не следовало принимать участие в Турнире четырех наций», — приводит РИА Новости слова Дэйли.

Он также отметил, что дальнейшие решения о допуске российской сборной будут приниматься на основе оценки НХЛ и NHLPA соответствующих мировых событий на тот момент.

Турнир четырех наций проходил под эгидой НХЛ с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. На нем сыграли США, Финляндия, Швеция и Канада, одержавшая победу.

Российские команды отстранены от участия в турнирах ИИХФ с февраля 2022 года.

Источник: РИА Новости
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Билл Дэйли
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
4 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
4 - 2
6. Вегас - Каролина
0 - 3
4 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
2. Каролина - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
4. Монреаль - Каролина
0 - 4
5. Каролина - Монреаль
6 - 1
4 - 1
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
4. Вегас - Колорадо
2 - 1
0 - 4
1/4 финала
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
1. Баффало - Монреаль
4 - 2
2. Баффало - Монреаль
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3. Монреаль - Баффало
6 - 2
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5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
2 - 3
4 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
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Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
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Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
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2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
5. Эдмонтон - Анахайм
4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
2 - 4
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
3 - 2
4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
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Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
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