НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

В НХЛ не выявили новых случаев заражения коронавирусом

20:40
НХЛ.
НХЛ.
Теги:

Как сообщает пресс-служба НХЛ, новая серия тестирования игроков и представителей клубов на коронавирус не выявила случаев заражения.

Сообщается, что всего с 30 августа по 5 сентября было проведено 2534 теста. Тестирование проходили все представители клубов, в том числе хоккеисты.

В НХЛ заявили, что будут продолжать следовать протоколу проведения матчей при пандемии коронавируса. Результаты тестирования отдельных игроков и работников клубов разглашаться не будут вне зависимости от результата.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир