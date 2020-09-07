В НХЛ не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба НХЛ, новая серия тестирования игроков и представителей клубов на коронавирус не выявила случаев заражения.

NHL statement on COVID-19 testing results: pic.twitter.com/9bRSfnY1OF — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 7, 2020

Сообщается, что всего с 30 августа по 5 сентября было проведено 2534 теста. Тестирование проходили все представители клубов, в том числе хоккеисты.

В НХЛ заявили, что будут продолжать следовать протоколу проведения матчей при пандемии коронавируса. Результаты тестирования отдельных игроков и работников клубов разглашаться не будут вне зависимости от результата.