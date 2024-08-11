В НХЛ не ожидают больших изменений в отношениях с МОК после ухода Баха

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что отказ президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха участвовать в выборах главы организации не должен существенно повлиять на отношения МОК с лигой.

10 августа 70-летний Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

«Я не ожидаю существенных изменений в наших отношениях с МОК», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Бах был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок.