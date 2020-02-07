В НХЛ назвали условие, при котором лига отпустит игроков на Олимпиаду-2022

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, на каких условиях лига готова отпустить хоккеистов на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Лига разрешала выступать своим игрокам на ОИ с 1998 по 2014 год, однако не отпустила на Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

— Даже если МОК сделает все, о чем мы просим, мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого мы смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что мы рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам, — приводит слова Дэйли пресс-служба лиги. — Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени.