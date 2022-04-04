В НХЛ могут запретить обменивать игроков, которые фактически завершили карьеры из-за травм

На общем собрании генеральных менеджеров клубов было вынесено предложение внести некоторые изменения в принцип формирования потолка зарплат. Было предложено запретить обмен хоккеистов, которые находятся в долгосрочном списке травмированных, имеют действующи контракты, но из-за травм фактически завершили карьеры, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Пока это вопрос находится на стадии обсуждения. Не все генеральные менеджеры поддержали данную инициативу.

В следующем сезоне сумма потолка зарплат в лиге составит 82,5 миллиона долларов. Это означает, что потолок повысят на миллион долларов.

Потолок зарплат НХЛ составлял 81,5 миллиона долларов в течение двух последних сезонов из-за снижения доходов из-за пандемии COVID-19.