В НХЛ могут ввести потолок зарплат в плей-офф

Национальная хоккейная лига может рассмотреть вариант распространения потолка зарплат на периjд плей-офф, сообщает The Athletic.

На следующей неделе состоится собрание генеральных менеджеров клубов, на котором будет обсуждаться данный вопрос.

Отмечается, что в случае принятия такого решения, потребуется вносить дополнения в коллективное соглашение, что может занять определенное время. Таким образом, речь и введение потолка зарплат на плей-офф в этом сезоне пока не стоит.

С сезона-2022/2023 в Национальной хоккейной лиге прогнозируется повышение потолка зарплат.

С сезона-2022/2023 потолок вырастет на 1 миллион до суммы 82,5 миллиона долларов, как было согласовано в ходе переговоров по коллективному соглашению между НХЛ и Ассоциацией игроков в 2020 году.