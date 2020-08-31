В НХЛ могут создать канадский дивизион на один сезон

НХЛ может на сезон-2020/21 создать канадский дивизион для уменьшения перемещения команд.

— Я не верю, что в следующем сезоне тоже будут «пузыри», — написал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter. — Игроки не захотят этого, да и владельцы тоже. Им нужен путь к возврату посещаемости матчей, поэтому ждать будут как можно дольше, чтобы это стало возможно.

Не исключаю, что на один сезон поездки будут региональными, команды будут играть в одном городе два матча подряд. Это означает создание канадского дивизиона, но только на один год.

На данный момент в НХЛ выступает семь канадских команд — «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Ванкувер», «Эдмонтон», «Калгари» и «Виннипег»?.