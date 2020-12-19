В НХЛ будут введены жесткие правила поведения во время гостевых матчей
20:47
Национальная хоккейная лига разрабатывает свод жестких правил для команд, которые будут отправляться на выезд, сообщает TSN.
Игроки, тренеры и члены персонала смогут посещать только арену, тренировочный каток и отель, где остановится команда. Им будет запрещено выходить в магазины или рестораны. Все питание будет проходить только в отеле.
Посещение гостями будет строго запрещено. Игрокам нельзя будет пользоваться тренировочным залом в гостинице.
В автобусе и самолете должна быть обеспечена четкая рассадка, все места должны быть расписаны.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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