«В нашей стране люди живут странными понятиями». Зайцев ответил на критику в адрес спортсменов

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в интервью «СЭ» ответил на критику спортсменов, которые высказывались в поддержку его бывшей жены Маргариты.

— Удивило ли вас, что очень известные люди из шоу-бизнеса стали комментировать вашу ситуацию и вступаться за Маргариту?

— Если честно, мне их комментарии мало интересны, как и они сами. Тем более, как позднее выяснилось, многих обзванивала пиар-директор Маргариты и просила высказываться в ее поддержку. Вообще, эта ситуация раскрыла мне глаза на многих людей — теперь я буду знать, где друг, а где ... так себе.

Меня очень удивило то, что в нашей стране люди живут странными понятиями. Если ты спортсмен и неплохо зарабатываешь — сразу виноват во всем ты. Все тебя начинают клевать, и сама ситуация никому неинтересна. Лозунг один: «богатый, спортсмен — значит гад». Еще раз повторю для особо оголтелых: я — семейный человек. Для меня дети, родители, брат и близкие друзья — это вся моя жизнь. Я не люблю гламурные клубы, тусовки и модные рестораны... Я за уют и домашнее тепло, а меня тащили тусоваться каждый вечер. Мне было вообще не до этого. После каждого матча НХЛ все тело гудит. Домой бы добраться и отдохнуть, с девчонками поиграть. Как я прочитал недавно: «Жена хоккеиста — это жена декабриста». У меня, к сожалению, было по-другому. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Зайцева — здесь.