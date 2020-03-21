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«В нас проснулись строители». Панарин показал, чем занимается во время карантина

21:21
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в своем официальном Instagram показал, как проводит время во время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

— В нас проснулись строители, — рассказал Панарин. — Решили утеплить гараж. Кто ставит ставку, что мы это сделаем? Алиса поставила на то, что мы дойдем лишь до половины.

Ранее НХЛ приостановила проведение матчей лиги из-за пандемии коронавируса и может возобновить турнир в июне-июле этого года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 297 553 человек. Умерших — 12 777, выздоровевших — 94 601. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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