«В нас проснулись строители». Панарин показал, чем занимается во время карантина
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в своем официальном Instagram показал, как проводит время во время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.
— В нас проснулись строители, — рассказал Панарин. — Решили утеплить гараж. Кто ставит ставку, что мы это сделаем? Алиса поставила на то, что мы дойдем лишь до половины.
Ранее НХЛ приостановила проведение матчей лиги из-за пандемии коронавируса и может возобновить турнир в июне-июле этого года.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 297 553 человек. Умерших — 12 777, выздоровевших — 94 601. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется