Воронин — о возвращении Овечкина: «Он наш кумир и флаг. Двери для него в «Динамо» всегда открыты»
Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что руководство клуба ждет решения нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры.
«Московское «Динамо» ждет Александра Овечкина. Он наш кумир и флаг. Двери для него всегда тут открыты. Но это будет решение самого Александра. Если станет что-то понятно, то акционеры смогут говорить о его будущем — как игрока, как тренера или как менеджера», — сказал Воронин.
Овечкин является воспитанником «Динамо» и советником президента хоккейного клуба. Вместе с бело-голубыми он стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.
Форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах за «Вашингтон». 40-летний россиянин проводит 21-й сезон в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|7
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|8
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|9
|5
|4
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|9
|4
|5
|9
|5
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|20.10
|02:00
|Филадельфия – Колорадо
|3 : 2
|20.10
|02:00
|Рейнджерс – Анахайм
|5 : 2
|20.10
|02:30
|Торонто – Сан-Хосе
|3 : 1
|20.10
|04:00
|Юта – Питтсбург
|- : -