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Воронин — о возвращении Овечкина: «Он наш кумир и флаг. Двери для него в «Динамо» всегда открыты»

Федор Носов

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что руководство клуба ждет решения нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры.

«Московское «Динамо» ждет Александра Овечкина. Он наш кумир и флаг. Двери для него всегда тут открыты. Но это будет решение самого Александра. Если станет что-то понятно, то акционеры смогут говорить о его будущем — как игрока, как тренера или как менеджера», — сказал Воронин.

Овечкин является воспитанником «Динамо» и советником президента хоккейного клуба. Вместе с бело-голубыми он стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.

Форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах за «Вашингтон». 40-летний россиянин проводит 21-й сезон в НХЛ.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
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4 Айлендерс 8 4 4 9
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6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 7 3 4 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Торонто 10 4 6 10
7 Монреаль 8 4 4 9
8 Детройт 8 3 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 9 6 3 13
2 Юта 9 6 3 12
3 Колорадо 9 5 4 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
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1 Вегас 10 8 2 16
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20.10 02:00 Рейнджерс – Анахайм 5 : 2
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