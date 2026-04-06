Воронин — о возвращении Овечкина: «Он наш кумир и флаг. Двери для него в «Динамо» всегда открыты»

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что руководство клуба ждет решения нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры.

«Московское «Динамо» ждет Александра Овечкина. Он наш кумир и флаг. Двери для него всегда тут открыты. Но это будет решение самого Александра. Если станет что-то понятно, то акционеры смогут говорить о его будущем — как игрока, как тренера или как менеджера», — сказал Воронин.

Овечкин является воспитанником «Динамо» и советником президента хоккейного клуба. Вместе с бело-голубыми он стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.

Форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах за «Вашингтон». 40-летний россиянин проводит 21-й сезон в НХЛ.