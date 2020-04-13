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В «Монреале» считают, что Романов поможет команде выйти на следующий уровень

04:10
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Помощник генерального менеджера «Монреаля» Тревор Тимминс поделился мнением о защитнике ЦСКА Александре Романове. Ранее сообщалось, что он покинет московскую команду и присоединится к «канадцам».

— Очень энергичный хоккеист, — приводит слова Тимминса российская версия официального сайта НХЛ. — И всегда улыбается. По характеру он очень похож на Брендана Галлахера. У него всегда улыбка на лице, он всегда полон энергии, с ним очень интересно. Мы надеемся на лучшее, болеем за него. Надеемся, что его карьера будет успешной, и он поможет нашей команде выйти на следующий уровень.

20-летний хоккеист был задрафтован «Монреалем» в 2018 году под 38-м общим номером.

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