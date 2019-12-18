Известный хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова в матча с «Виннипегом» (6:3). Российский нападающий отметился эффектной шайбой за шиворот вратарю.

— Это не так уж и впечатляет, — приводятся слова Дона Черри в Twitter североамериканского журналиста Алекса Охари. — Какой молодчик. Как там зовут этого ребенка ?.. Свернишейков? В мое время Максорли и Семенко не потерпели бы такого дерьма.

Марти Максорли занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству штрафных минут (3381). Дейв Семенко известен как «Телохранитель Уэйна Гретцки», он провел 70 боев за карьеру. После его ухода это звание перешло к Максорли.

Он снова это сделал! Свечников опять забросил шайбу за шиворот вратарю