В матче с «Нью-Джерси» Овечкин установил сразу несколько исторических рекордов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2) установил сразу несколько исторических рекордов.

Благодаря хет-трику в матче он добрался до отметки в 31 гол в этом сезоне и стал третьим снайпером НХЛ, уступая только форвардам «Бостона» Давиду Пастрняку (36) и Остону Мэттьюсу (34). Также Овечкин стал вторым в истории НХЛ хоккеистом, забившим 30 голов в своих первых 15 сезонах в лиге, и формил свой 25-й хет-трик в НХЛ, второй — в этом чемпионате. Помимо этого игра с «Нью-Джерси» стала 140-й для Овечкина, в которой он забивал два или более гола.