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В матче новичков «Рейнджерс» победил «Миннесоту», у Кравцова — дубль

05:40
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«Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Миннесотой» в матче новичков — 4:3. Самым результативным игроком встречи стал второй номер драфта-2019 Каапо Какко, набравший 4 очка. Виталий Кравцов оформил дубль, оба раза ему ассистировал финн. Место в воротах «синерубашечников» занял Игорь Шестеркин.

В составе «дикарей» отличился Матвей Гуськов.

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