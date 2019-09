«Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Миннесотой» в матче новичков — 4:3. Самым результативным игроком встречи стал второй номер драфта-2019 Каапо Какко, набравший 4 очка. Виталий Кравцов оформил дубль, оба раза ему ассистировал финн. Место в воротах «синерубашечников» занял Игорь Шестеркин.

