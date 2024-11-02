В матче «Миннесоты» и «Тампы» на льду оказалось две шайбы, гол в ворота Василевского не засчитали

В матче между «Миннесотой» и «Тампой» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ случился необычный эпизод.

Во втором периоде после броска нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова на льду осталась вторая шайба. Партнер Капризова Марко Росси забросил ее в ворота россиянина Андрея Василевского, но взятие ворот отменили.

«Миннесота» с 16 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции.