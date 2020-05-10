В Лас-Вегасе планируют назвать 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс», пробившихся в финал Кубка Стэнли

В Лас-Вегасе появятся улицы, названные в честь игроков команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что застройщик, который в настоящее время строит дома на севере Вегаса, использует уникальный подход к названиям улиц. Это район будет называться «Ранчо Палмера». 30 улиц получат названия в честь игроков «Вегаса», которые дошли до финала Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Тогда «Голден Найтс» уступили в финале «Вашингтону» (1:4), Александр Овечкин впервые завоевал титул со своей командой.

Среди этих игроков нет российского форварда Вадима Шипачева, который по ходу сезона перешел в СКА, а сейчас играет за московское «Динамо». В том сезоне он в трех матчах набрал одно очко за результативный пас. Улицы будут названы, в частности, в честь голкипера Марка-Андре Флери, нападающего Райана Ривса, главного тренера Джорджа Галлана и генерального менеджера Джорджа Макфи.