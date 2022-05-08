В Кубке Стэнли-2022 сыграло 6 российских вратарей. Канадцев на одного меньше

После дебюта в текущем розыгрыше плей-офф голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева число россиян, сыгравших в этом Кубке Стэнли, достигло шести.

Ранее на лед выходили Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Петр Кочетков и Илья Самсонов. Отметим, что всего в этом плей-офф сыграли 24 вратаря. Из них еще 6 хоккеистов — американцы, 5 — канадцы, 3 — чехи, по 2 — шведы и финны.

Ранее Шестеркин был заменен на Георгиева после четырех пропущенных шайб в первом периоде матча с «Питтсбургом».