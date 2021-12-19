В ковид-протокол НХЛ попали уже более ста хоккеистов

В ковид-протокол НХЛ попали более ста хоккеистов.

В данный момент в списке присутствует 101 игрок. Наибольшее количество хоккеистов (19) — из «Калгари». «Флэймз» — единственная команда в лиге, более 10 игроков которой оказались в ковид-протоколе. Вторым клубом по количеству хоккеистов в протоколе является «Бостон» (9).

Кроме того, в ковид-протоколе присутствуют 40 представителей тренерских штабов клубов НХЛ, а также 13 судей.

NHL Covid-Protocol List: 12/18/21



ADDED Hall, Lazar; Nedeljkovic, Rowney, G Smith, Zadina; Puljujarvi; Cal Petersen; Lehkonen; PK Subban; Nemeth; Willman; Oleksiak; Sundqvist; Brodie, Campbell, Dermott; Tyler Myers



REMOVED none



Players: 101 (+18)

Staff: 40 (+5)

*13+ officials pic.twitter.com/C578LxmSCQ — NHL News (@PuckReportNHL) December 19, 2021

В ночь с 18 на 19 декабря должны были состояться матчи «Миннесота» — «Флорида», «Ванкувер» — «Торонто», «Монреаль» — «Бостон», «Колорадо» — «Тампа» и «Калгари» — «Коламбус». Все 5 встреч были перенесены из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.