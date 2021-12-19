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В ковид-протокол НХЛ попали уже более ста хоккеистов

09:58
В ковид-протокол НХЛ попали более ста хоккеистов. Фото nhl.com
В ковид-протокол НХЛ попали более ста хоккеистов. Фото nhl.com
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В ковид-протокол НХЛ попали более ста хоккеистов.

В данный момент в списке присутствует 101 игрок. Наибольшее количество хоккеистов (19) — из «Калгари». «Флэймз» — единственная команда в лиге, более 10 игроков которой оказались в ковид-протоколе. Вторым клубом по количеству хоккеистов в протоколе является «Бостон» (9).

Кроме того, в ковид-протоколе присутствуют 40 представителей тренерских штабов клубов НХЛ, а также 13 судей.

В ночь с 18 на 19 декабря должны были состояться матчи «Миннесота» — «Флорида», «Ванкувер» — «Торонто», «Монреаль» — «Бостон», «Колорадо» — «Тампа» и «Калгари» — «Коламбус». Все 5 встреч были перенесены из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное