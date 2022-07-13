В новом контракте Малкина с «Питтсбургом» есть полный запрет на обмен во всех четырех сезонах

В новом контракте нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с клубом есть полный запрет на обмен во всех четырех сезонах, сообщает Cap Friendly.

В среду, 13 июля, «Пингвинз» объявил о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

По информации источника, зарплата нападающего по годам распределится следующим образом: восемь миллионов (включая четыре миллиона авансом), шесть миллионов, 5,6 миллиона евро, 4,8 миллиона (включая один миллион авансом).

Отмечается, что в каждом из четырех сезонов будет действовать полный запрет на перемещения.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Кубке Стэнли у него шесть (3+3) баллов в семи встречах.