В «Колорадо» считают, что Ничушкин добавит команде глубины состава

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик прокомментировал подписание контракта со свободным агентом Валерием Ничушкиным. Ранее «Даллас» выставил его на драфт отказов.

— Валерий — большой, молодой крайний форвард, который добавит нашему составу глубины и усилит конкуренцию в тренировочном лагере, — цитирует официальный сайт лиги Сакика. — Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе.

Ничушкин предыдущий сезон провел в «Далласе», отметившись 10 голевыми передачами в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он провел 1 игру в Кубке Стэнли.