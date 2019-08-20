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В «Колорадо» считают, что Ничушкин добавит клубу глубины состава

02:04
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Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик прокомментировал подписание контракта со свободным агентом Валерием Ничушкиным. Ранее «Даллас» выставил его на драфт отказов.

— Валерий — большой, молодой крайний форвард, который добавит нашему составу глубины и усилит конкуренцию в тренировочном лагере, — цитирует официальный сайт лиги Сакика. — Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе.

Ничушкин предыдущий сезон провел в «Далласе», отметившись 10 голевыми передачами в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он провел 1 игру в Кубке Стэнли.

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