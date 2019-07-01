В "Колорадо" готовы платить Панарину больше 12 миллионов долларов за сезон

Сразу ряд клубов НХЛ ведут борьбу за подписание контракта с нападающим Артемием Панариным. По информации Sportsnet, "Колорадо" заинтересован в приглашении россиянина и готов предложить ему долгосрочное соглашение с зарплатой в 12,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что помимо "Эвеланш" в приглашении Панарина заинтересованы "Айлендерс", "Флорида" и "Коламбус", за который он играл в прошлом сезоне. В составе "Блю Джэкетс" он провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 87 (28+59) очков, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 встречах.

Ранее сообщалось, что "Коламбус" также готов платить 27-летнему хоккеисту больше 12 миллионов в год, лишь бы удержать его в команде.