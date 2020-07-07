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В коллективное соглашение игроков НХЛ входит участие в Олимпиадах-2022 и 2026

7 июля 2020, 16:25
Сборная России на Олимпиаде-2014. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сборная России на Олимпиаде-2014. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Сегодня НХЛ и профсоюз игроков лиги согласовали договор о продлении коллективного соглашения до сезона-2025/26. Одним из пунктов соглашения является участие хоккеистов НХЛ в Олимпиадах-2022 и 2026.

Однако это еще не дает гарантии выступления нхловцев в Играх, поскольку сперва нужно будет договориться еще и с МОК.

Игроки НХЛ регулярно участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год включительно. На Игры-2018 лига их не отпустила. Золото хоккейного турнира выиграла сборная России.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, в 2026 году соревнования примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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