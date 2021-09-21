В «Коламбусе» Чинахова сравнили с Овечкиным

Нападающий «Коламбуса» Джош Данн оценил бросок российского форварда команды Егора Чинахова.

«Я, конечно, не так много играл в НХЛ, но такого никогда не видел. Даже близко рядом никто не стоит. Наверное, это как смотреть на Овечкина. Шайба отрывается от клюшки, и ты ждешь, что это будет гол», — приводит слова Данна The Athletic.

20-летний Чинахов забросил шесть шайб в трех матчах тренировочного лагеря. В прошлом сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», после чего он уехал в НХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах. В плей-офф у него 7 (5+2) очков.

Чинахов на драфт НХЛ-2020 был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером.