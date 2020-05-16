«В каждой игре он делал что-то, что не мог никто другой». Драйзайтль восхищается Дацюком

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в очередной раз признался, что российский нападающий Павел Дацюк является его кумиром. В пятницу лучший бомбардир текущего сезона рассказал, что в возрасте 17 лет переписывался с россиянином.

— Да, без сомнения, с хоккейной точки зрения он является моим главным героем, — приводит российская версия сайта НХЛ слова Драйзайтля. — Наверное, я смотрел каждое его видео на YouTube. Их, кажется, просто слишком много, не могу назвать какое-то конкретное. Такое ощущение, что в каждой игре он делал что-то, что не мог никто другой.

Я его встречал пару раз. Все знают, что он очень тихий и спокойный, но всегда готов помочь. На самом деле, бывший помощник тренера в «Ойлерз» Джей Вудкрофт дал мне его номер телефона. Он ранее с ним работал в «Детройте». Так что он мне сказал: «Знаешь, просто напиши ему сообщение». Я так нервничал, не знал, что сказать. Мне было 17 лет. В общем, я ему написал и уже через две минуты он мне ответил и дал какой-то совет. Было потрясающе. Да, было здорово. Он просто феноменальный человек.