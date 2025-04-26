В «Каролине» рассказали, почему не заключили полноценный контракт с Никишиным

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски рассказал, почему клуб не подписал полноценный контракт с защитником Александром Никишиным.

«Для него это большой переход, поэтому каждый раз, когда у него появляется возможность покататься с командой, каждый раз, когда у него появляется возможность встретиться с тренерами, это помогает ему подготовиться к выходу на лед.

Если бы мы чувствовали, что он нам нужен на льду в следующей игре плей-офф, мы бы заключили контракт и подготовили его. Ничто не помешает ему играть за нас», — приводит слова Тулски The Athletic.

«Каролина» выбрала Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером. До подписания контракта с «Харрикейнз» защитник выступал за СКА.

В сезоне-2024/25 23-летний россиянин провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 46 (17+29) очков. В 4 играх плей-офф на его счету 3 (2+1) очка.