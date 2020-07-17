В «Калгари» опровергли слухи, что Годро прибыл на сборы неготовым

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг оценил форму нападающего Джонни Годро. Ранее в североамериканских СМИ появлялась информация, что хоккеист прибыл в тренировочный лагерь растренированным, за что получил дисциплинарное наказание.

— Джонни Годро еще никогда не был настолько хорош, — цитирует Треливинга сайт НХЛ. — Не нужно зацикливаться только на одном человеке. Он входит в число сильнейших игроков лиги, я понимаю, когда люди смотрят на нашу команду... У нас тут все иначе. Нужно очень осторожно относиться к слухам. Я хочу, чтобы все это понимали. Будьте осторожны со слухами. Я в восторге от настроя Джонни. Я сразу обратил на это внимание. Он отлично выглядит, летает по льду. У него замечательный психологический настрой.

Годро провел 70 матчей за «Флэймз» в этом сезоне и занял второе место в команде по результативности с 58 (18+40) очками.