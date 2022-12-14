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Сегодня, 12:52

В ИИХФ прокомментировали появление Овечкина на логотипе «Вашингтона»: «Он один из лучших спортсменов мира»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ Франц Райндль в разговоре с «СЭ» поделился мнением об изменении логотипа «Вашингтона» на фото с изображением своего капитана Александра Овечкина и надписью «GR8» (великий — прим. «СЭ»).

«Видел новый логотип «Вашингтона». Думаю, то, как они поздравили Александра Овечкина прекрасно. Невероятно! Это очень известный игрок. Считаю, что для него это большая честь. Овечкин уже один из лучших спортсменов мира. То, чего он добивается в НХЛ, какие рекорды бьет, делает его таковым», — сказал Райндль «СЭ».

Овечкин стал третьим игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 28 13 15 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 28 14 14 30
7 Баффало 29 13 16 28
8 Оттава 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Колорадо 27 15 12 32
4 Миннесота 28 15 13 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 6 : 0
14.12 03:00
Бостон – Айлендерс
4 : 3 Б
14.12 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 4
14.12 03:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 6 : 2
14.12 03:00
Торонто – Анахайм
 7 : 0
14.12 03:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
14.12 03:00
Детройт – Каролина
 0 : 1
14.12 04:00
Виннипег – Вегас
 5 : 6
14.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 3 : 6
14.12 05:00
Чикаго – Вашингтон
 3 : 7
14.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 3 : 2
14.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 3 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 30 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 20 1.83
Петр Кочетков

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