7 апреля, 12:25

В ИИХФ поздравили Овечкина с рекордом: «Большое уважение!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» отреагировал на преодоление рекорда Гретцки 39-летним нападающим Александром Овечкиным.

«Фантастический рекорд Уэйна Гретцки был превзойден невероятно выдающимся выступлением Александра Овечкина! Поздравляю его, большое уважение! Это достижение всей его жизни», — сказал Райндль «СЭ».

В воскресенье, 6 апреля, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Третьяк считает, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ ничто не перекроет
Воронков и Марченко готовы к встрече с Овечкиным. Россияне помогли «Коламбусу» разгромить фаворита «Запада»
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
НХЛ, результаты и видео голов 22 октября: «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» и другие матчи
Овечкин готовится к большому юбилею. Но голы великому снайперу пока даются тяжело
«Вашингтон» выиграл у «Сиэтла», Овечкин сделал голевую передачу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Pepe

    чтоб там хохлоботы выли в голосину?

    07.04.2025

  • fell62

    за тебя переживают ,вдруг порвут как грелку ?

    07.04.2025

  • fell62

    А эти то лизуны тут при чём ?

    07.04.2025

  • Kosta71

    А чехов,финнов и шведов с латышами выгнать взашей! Это было бы круто! Ведь рекорд пал и теперь Трамп прикажет - и все будут исполнять быстро!

    07.04.2025

  • Дм

    Ну и на этой волне взяли бы и допустили хотя бы молодёжку с юниорами!Не? Жаль!

    07.04.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Вожьдь поздравил Овечкина с рекордом.......и закрыты коменты.....чего бы это????.....боятся народной любви?????...:joy::joy::joy:

    07.04.2025

  • bep77

    А эти здесь при чём? Тогда уж расспросите и ознакомьте нас с реакцией на "895" президента федерации хоккея Таиланда!

    07.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    поздравление сквозь зубы

    07.04.2025

  • СЕРХИО76

    Рекорд побит. СЭ может закрываться.

    07.04.2025

  • andy1962

    Маразм СЭ продолжается!

    07.04.2025

    • Путин поздравил Овечкина с новым рекордом

    Медведев уверен, что рекорд Овечкина не смогут побить в текущем тысячелетии, если правила хоккея не изменятся
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 6 5 1 10
    2 Каролина 6 5 1 10
    3 Питтсбург 7 5 2 10
    4 Вашингтон 7 5 2 10
    5 Филадельфия 6 3 3 7
    6 Рейнджерс 8 3 5 7
    7 Коламбус 6 3 3 6
    8 Айлендерс 6 3 3 6
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 6 5 1 10
    2 Монреаль 7 5 2 10
    3 Флорида 8 4 4 8
    4 Торонто 7 3 4 7
    5 Бостон 8 3 5 6
    6 Оттава 7 2 5 5
    7 Баффало 6 2 4 4
    8 Тампа-Бэй 6 1 5 4
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 7 5 2 12
    2 Виннипег 6 5 1 10
    3 Юта 7 5 2 10
    4 Чикаго 7 3 4 8
    5 Сент-Луис 6 3 3 7
    6 Миннесота 7 3 4 7
    7 Даллас 6 3 3 6
    8 Нэшвилл 7 2 5 6
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 7 5 2 12
    2 Ванкувер 7 4 3 8
    3 Сиэтл 7 3 4 8
    4 Анахайм 6 3 3 7
    5 Эдмонтон 7 3 4 7
    6 Лос-Анджелес 7 2 5 6
    7 Сан-Хосе 6 0 6 2
    8 Калгари 7 1 6 2
    Результаты / календарь
    12.10
    13.10
    14.10
    15.10
    16.10
    17.10
    18.10
    19.10
    20.10
    21.10
    22.10
    23.10
    24.10
    25.10
    26.10
    27.10
    22.10 02:00 Оттава – Эдмонтон 2 : 3 ОТ
    22.10 02:00 Торонто – Нью-Джерси 2 : 5
    22.10 02:00 Питтсбург – Ванкувер 5 : 1
    22.10 02:00 Вашингтон – Сиэтл 4 : 1
    22.10 02:00 Айлендерс – Сан-Хосе 4 : 3
    22.10 02:30 Бостон – Флорида 3 : 4
    22.10 03:00 Сент-Луис – Лос-Анджелес 1 : 2 ОТ
    22.10 03:00 Нэшвилл – Анахайм 2 : 5
    22.10 03:00 Даллас – Коламбус 1 : 5
    22.10 05:00 Юта – Колорадо 4 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь

