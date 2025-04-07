В ИИХФ поздравили Овечкина с рекордом: «Большое уважение!»
Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» отреагировал на преодоление рекорда Гретцки 39-летним нападающим Александром Овечкиным.
«Фантастический рекорд Уэйна Гретцки был превзойден невероятно выдающимся выступлением Александра Овечкина! Поздравляю его, большое уважение! Это достижение всей его жизни», — сказал Райндль «СЭ».
В воскресенье, 6 апреля, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.
