Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:05

В Госдуме РФ считают, что в НХЛ не относятся серьезно к словам Гашека про российских спортсменов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Доминика Гашека встретиться с руководством НХЛ и канадскими политиками.

«Никто в НХЛ к словам Гашека серьезно не относился и относиться не будет. Его могут с уважением послушать как пенсионера, но слушать его бредовые идеи про российских спортсменов и участие в матчах НХЛ, конечно, никто не будет. НХЛ — мощная и самодостаточная организация, которая, прежде всего, считает деньги. Слова Гашека направлены на то, чтобы терять эти деньги. А правительство Канады, вообще сомневаюсь, что встретится с ним — у них своих проблем достаточно. Поэтому, думаю, что они не будут тратить на это время на никому ненужного и несостоявшегося политика, бывшего спортсмена», — сказал Свищев «СЭ».

25 декабря Гашек заявил о своем желании встретиться с руководством НХЛ и канадскими политиками, чтобы обсудить отношение к российским игрокам в лиге. Об этом экс-вратарь заявил в своих социальных сетях.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.

Александр Абустин

Доминик Гашек
Дмитрий Свищев
Читайте также
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ второй год подряд

Свищев назвал Гашека «собакой» после предложения помочь российским спортсменам
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 - : -
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 - : -
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 - : -
28.12 05:00
Юта – Колорадо
 - : -
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
28.12 21:00
Флорида – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости