В Госдуме РФ назвали возможный матч между НХЛ и КХЛ толчоком для всех других видов спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч между сборными НХЛ и КХЛ.

«Я именно об этом говорил полгода назад, что это лучшая возможность доказать, что между нашими странами наступает новая эпоха наших отношений. Самое важное, что это через спорт. Считаю, что это хорошая идея, в Америке и Канаде любят хоккей, знают наших спортсменов. Поэтому, думаю, что это будет очень интересный и важный матч, потому что именно с таких товарищеских игр начинается перезагрузка. Мне кажется, что это будет толчок для всех других видов спорта, которые сейчас по разным причинам не могут восстановить в правах наших спортсменов. Поэтому, надеюсь, что это будет перезагрузка не только в политике, но и в спортивных отношениях всего мира с Россией», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

