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Сегодня, 12:41

В Госдуме РФ назвали Овечкина спортсменом года

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ», кого он считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Для меня спортсменом года является Александр Овечкин. С большим уважением отношусь к нему. Это человек, который упорно добивается результата, бьет рекорды и любит свою страну. Знаю, что он строит собственную академию с России и хочет развивать отечественный спорт. Таких людей нужно больше, тогда никаких проблем у нас не будет», — сказал Свищев «СЭ».

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Уэйна Гретцки осталось 26 шайб.

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«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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14.12
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31.12
1.01
24.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
24.12 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 4 : 3
24.12 05:00
Юта – Даллас
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