В Госдуме прокомментировали ситуацию с Федотовым

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на ситуацию с задержанием голкипера Ивана Федотова.

«Пока нет официальной информации, мы рано поднимаем шум, создаем дополнительные интриги, как китайские комсомольцы, создаем трудности, а потом с ними боремся, — сказал Свищев «СЭ». - Надо дождаться официальной версии ЦСКА либо самого Ивана, по крайней мере, за него фантазировать и придумывать истории — дело не очень благодарное. Будут ли теперь хоккеисты уезжать в США? Да бред это! Эта история никак не отразится на наших спортсменах. У кого контрактная система позволяет уехать, те могут поехать, у кого нет — значит, тут останутся играть. Любой хоккеист мечтает играть в НХЛ. Слава Овечкина, Малкина и других наших ребят не дает покоя хоккеистам».

Свищев добавил, что НХЛ надо отдать должное, так как эта лига считается сильнейшей.

«В России тоже есть очень престижные лиги, не менее престижно играть в наших национальных чемпионатах, поэтому надо ориентироваться на родные клубы, показывать хорошую игру. У нас есть хорошие контракты, за которые хорошо платят», — добавил Свищев.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».