Свищев — об отмене «Вечера русского наследия» в НХЛ: «Жаль, что хваленая американская демократия не может привлечь виновников к ответственности»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на отмену «Вечера русского наследия» в НХЛ из-за протестов украинских организаций.
«Какое они отношение имеют к НХЛ? Непонятно. Видите, до того политические страсти накалены, что организаторы не стали рисковать! Ничего страшного, но, к сожалению, такие события не идут на развитие спорта. Жалко, что такие украинские организации хваленая американская демократия не может привлечь к ответственности. Считаю, что это прямое вмешательство в дела спортивного сообщества. На месте НХЛ обратился бы за помощью к юристам, потому что такие вещи надо пресекать. Иначе они сядут на шею и не важно, украинские это будут организации или какие-то другие», — сказал Свищев «СЭ».
Мероприятие должно было пройти в четверг, 12 декабря, в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон».
По словам одного из организаторов события Александра Бравермана, решение об отмене «Вечера русского наследия» было связано с протестами украинских организаций штата Огайо, которые посчитали готовящееся мероприятие «политической акцией».
Александр Абустин
|Столичный дивизион
|И
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|1
|Вашингтон
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|8
|40
|2
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|18
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|39
|3
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|13
|31
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|Филадельфия
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|13
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|30
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|11
|19
|29
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|29
|18
|11
|38
|2
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|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
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|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|12.12
|03:00
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Баффало – Рейнджерс
|2 : 3
|12.12
|03:30
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Оттава – Анахайм
|5 : 1