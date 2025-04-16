В Госдуме призывают Москомспорт инициировать создание праздничного дня в честь Овечкина в Москве

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» предложил создать в России праздничный день в честь форварда «Вашингтона» и лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина.

Ранее мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в городе.

«Настоящая Родина Александра — это Москва, Россия. Почему бы Москомспорту не выйти с инициативой проработки похожей идеи. Мы, что, должны отставать от Вашингтона что-ли? 11 апреля сделали бы и у нас днем Овечкина. Наши московские жители и спортсмены оценили бы такой шаг. А, может, даже и жители Вашингтона это оценили. Москва и Вашингтон — это столицы. Думаю, на фоне выстраивания отношений это была бы неплохая история. Тем более мы прекрасно понимаем, что по окончанию карьеры Александр возвращается в Москву. За «Динамо» еще планирует поиграть. Уверен, что это крутая идея. Александр — это легенда!», — сказал Свищев «СЭ».

6 апреля Овечкин забил 895-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил по этому показателю Уэйна Гретцки (894), которому принадлежал предыдущий рекорд. Сейчас у 39-летнего россиянина 896 голов в матчах регулярных чемпионатов лиги.

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