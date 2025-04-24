В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина

Депутат КПРФ Сергей Обухов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о названии улицы и сквера в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«А Овечкин умер? Дай Бог ему здоровья. Что сквер его именем называть. Сквер — это увековечивание памяти. Дай Бог многих лет здоровья Александру. Когда перестанет голы забивать, тогда встанет вопрос, чтобы что-то напоминало нам о нем», — сказал Обухов «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой о переименовании сквера в САО, стадиона и улицы Москвы в честь Овечкина.

6 апреля форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере — россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

39-летний Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.