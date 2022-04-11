В Госдуме назвали русофобией решение финского комментатора не произносить фамилию Овечкина

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Полиной Мельниковой прокомментировала решение финского комментатора Теро Кайнулайнена не произносить фамилию российского хоккеиста Александру Овечкина.

«Это очень странно, как в анекдоте: «Слово есть, а Овечкина нет». Человек пытается побить все рекорды и приближается к тому, чтобы это сделать, а спортсмена нету в понимании других, — сказала Журова. — Что это за такая предвзятость? Это русофобия. Мы с ней уже сталкивались, а теперь просто пожинаем плоды».

Кайнулайнен за последние два матча «Вашингтона» ни разу не произнес фамилию Овечкина.

«Он не перестал быть капитаном и спортсменом. Это странно, когда одни вот так оголтело бегут, а сами же американцы это не поддерживают. Куда бежите-то? Все пытаются опережать события, которые еще не совершились. При этом Овечкин как играл в «Вашингтоне», так и играет, никто его, слава богу, оттуда не отстраняет. И он демонстрирует, что у нас хоккей и хоккеисты одни из лучших в мире», — заявила Журова.