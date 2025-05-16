В «Филадельфии» прокомментировали ситуацию с ДТП с участием Мичкова в Дубае

Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер отреагировал на ситуацию с попаданием российского нападающего команды Матвея Мичкова в ДТП в Дубае.

— Мы связались с его агентом. И насколько нам известно, там нет никакого правонарушения. С ним все в порядке. Это было небольшое столкновение. Его друг потерял контроль над автомобилем. Насколько мы знаем, ничего серьезного не произошло. Нет ничего такого, что могло бы доставить ему неприятности, — сказал Бриер.

Ранее, 14 мая, стало известно, что Мичков попал с другом в ДТП на арендованной машине BMW 430 в Дубае. Мичков находился на пассажирском сиденье. Владельцы сервиса требовали с хоккеиста 100 тысяч долларов за разбитый автомобиль, так как аренда была оформлена на него. Загранпаспорта Мичкова и его друга находились в залоге. Сам Мичков уже улетел из ОАЭ.

В сезоне-2024/25 20-летний форвард сыграл 80 матчей и набрал 63 (26+37) очка. Для него это был дебютный сезон в НХЛ.