В «Филадельфии» и «Детройте» выявлены новые случае коронавируса

Нападающий «Филадельфии» Макс Уиллман попал в ковид-протокол НХЛ.

Голкипер «Летчиков» Картер Харт также более, но именно коронавирус у него не подтвержден, сообщает пресс-служба «Флайерз».

Medical update: Flyers forward Max Willman and a staff member have been placed in the NHL's COVID-19 protocol.



Flyers goaltender Carter Hart is unavailable for tonight's game due to an undetermined illness. — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) December 18, 2021

Еще несколько случаев коронавируса выявлены «Детройта». Заразились несколько игроков и тренером, в том числе главный тренер Джефф Блэшилл.