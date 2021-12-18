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В «Филадельфии» и «Детройте» выявлены новые случае коронавируса

18:35
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Нападающий «Филадельфии» Макс Уиллман попал в ковид-протокол НХЛ.

Голкипер «Летчиков» Картер Харт также более, но именно коронавирус у него не подтвержден, сообщает пресс-служба «Флайерз».

Еще несколько случаев коронавируса выявлены «Детройта». Заразились несколько игроков и тренером, в том числе главный тренер Джефф Блэшилл.

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Иван Шитик все материалы автора
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