В «Филадельфии» и «Детройте» выявлены новые случае коронавируса
18:35
Нападающий «Филадельфии» Макс Уиллман попал в ковид-протокол НХЛ.
Голкипер «Летчиков» Картер Харт также более, но именно коронавирус у него не подтвержден, сообщает пресс-служба «Флайерз».
Еще несколько случаев коронавируса выявлены «Детройта». Заразились несколько игроков и тренером, в том числе главный тренер Джефф Блэшилл.
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю