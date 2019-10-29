Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос, представляют ли для него юридические проблемы участие в проекте, который работал на блокчейне. Ранее сообщалось, что он вложил в его разработку 4 миллиона долларов.

— Нет, забудь об этом, — цитирует Малкина Triblive. — Ерунда. Знаешь, мне это не нравится. Я не хочу об этом прямо сейчас. Я знал, что являюсь хорошим парнем. Не знаю, что сказать по этому поводу. Немного похоже на сумасшедшее утро. Знаю, что для меня в этом нет ничего плохого.

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