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«В этом нет ничего плохого». Евгений Малкин — о поддержке проекта на блокчейне

00:32
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос, представляют ли для него юридические проблемы участие в проекте, который работал на блокчейне. Ранее сообщалось, что он вложил в его разработку 4 миллиона долларов.

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— Нет, забудь об этом, — цитирует Малкина Triblive. —  Ерунда. Знаешь, мне это не нравится. Я не хочу об этом прямо сейчас. Я знал, что являюсь хорошим парнем. Не знаю, что сказать по этому поводу. Немного похоже на сумасшедшее утро. Знаю, что для меня в этом нет ничего плохого.

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